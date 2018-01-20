Начальник управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин опубликовал видео сегодняшнего ЧП в Одессе, где 49-летний нетрезвый мужчина забаррикадировался в квартире и начал стрелять из окна.

Отмечается, что мужчина стрелял из винтовки калибром 4,6 мм. Пытался попасть в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Никто не пострадал.

Фото: facebook.com/Дмитрий Головин

Стрелок задержан по ч.4 ст.296 УК (хулиганство).

Стоит отметить, что Одессе еще не отошла от вчерашнего страшного ЧП, когда на улице Новосельского возле школы №122 60-летний активист Антимайдана и член "партии Сталина" Валентин Дорошенко в упор расстрелял трех полицейских и одного гражданского.

Позже полиция опубликовала фото оружия и подпольной мастерской "новосельского стрелка", которую он устроил в подвале под собственной квартирой.