Реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

Министр соцполитики Андрей Рева, рассказывая о реформе пенсионного обеспечения работников силовых органов отметил, что перерасчет пенсий состоялся с 1 января 2018 года, после принятия соответствующего закона.

"Средняя пенсия по стране выросла до 2448 гривен, а средняя пенсия силовиков составляет 2600 гривен ... Военные должны получать большую пенсию, и после проведения изменений в пенсионном обеспечении военнослужащих, по нашим расчетам, пенсии военных должны вырасти не менее чем на 77 процентов", - заявил глава Минсоцполитики.

Рева напомнил о поручении главы Кабмина Владимира Гройсмана о первоочередной поддержке пенсионной реформой военнослужащих именно тех военных, которые принимали участие в боевых действиях.

"Механизмы, которые вводит реформа, позволят дифференцировать в направлении увеличения размер пенсий этих военных по сравнению с военнослужащими, которые находились в тылу", - отметил министр.

Как сообщала "Страна", Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали, что у Гройсмана рассказали, как будут платить пенсии людям без нужного стажа.