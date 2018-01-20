Самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Киев-Херсон, осуществил аварийную посадку в Одессе из-за сложных погодных условий. Об этом передает ТСН, со ссылкой на сервис мониторинга FlightAware.

Самолет Embraer ERJ-135 вылетел 19 января из "Борисполя" по расписанию в 20:44 и в 21:45 должен был приземлиться в Херсоне, однако после около 40 минут кружения над городом он совершил в 23:01 посадку в Одессе.

Фото: flightaware.com

В пресс-службе МАУ утверждают, что с самолетом все нормально, а причиной аварийной посадки стала туманная погода.

"С самолетом все в порядке. Ушел на запасной из-за сильного тумана", - сказал заместитель пресс-секретаря компании Максим Арсланов.

Как сообщала "Страна", из-за песчаной бури, которая бушует в Египте, в аэропорту Шарм-эль-Шейха около 300 украинцев не могут вылететь в Киев – задержан вылет трех рейсов.

Также мы писали, что МАУ с 25 марта запустит свой кратчайший рейс на родину премьера Гройсмана - компания начнет выполнять регулярные полеты между Киевом и Винницей.