Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о попытке нападения на украинское посольство в Афинах. Об этом он написал в своей странице в Twitter.

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточное охране", - написал он.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

Министр добавил, что МИД предпринимает меры по всех странах ради безопасности украинских диппредставительств.

По данным Newpost.gr, примерно в два часа ночи неизвестные подожгли три автомобиля возле здания украинского посольства.

Фото: newpost.gr

На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось погасить огонь в 03:40 на рассвете (по местному времени).

Как сообщала "Страна", глава МИД Украины заявил, что Астана слишком далека от Минска.

Ранее мы писали, что Климкин недоволен уборкой снега в Киеве.