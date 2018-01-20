В городе Ватутино Черкасской области учительница танцев ударила 11-летнюю ученицу по голове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщения пострадавшей девочки, которая сейчас находится в Ватутинской больнице с сотрясением мозга.

По словам ребенка, инцидент произошел из-за того, что учительнице не понравилось как она танцевала.

"Я пошла на танцы, на которые ходила уже два месяца. Мы начали учить новый танец, а потом учительница подошла ко мне и сказала: "Ты что такая тупая, что движение не можешь повторить?". Просто у меня движение не выходил несколько раз и она ударила меня по левому уху", - рассказала девочка.

После того, как ребенка забрала скорая, родители написали заявление в полицию.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье открыли уголовное дело на директора школы, который ударил ученика.

А под Запорожьем завели уголовное дело на учительницу, которая заразила корью учеников.