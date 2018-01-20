Журналистка Ксения Собчак, которая недавно официально стала кандидатом в президенты России, впервые приняла водное крещение в реке Урушайка в Томской области при температуре воздуха -40 градусов. Кадры с окунанием опубликованы на странице "Собчак против всех" в Facebook.

"Ксения Собчак впервые в жизни окунулась в прорубь во время крещенских купаний в деревне под Томском. Температура: -40", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kandidatprotivvseh

Судя по видео, Ксения пришла к проруби в теплой парке российской ТМ зимней одежды Arctic Explorer, в среднем такая куртка стоит от 53000 рублей (27 543 гривны).

Фото: arcticexplorer.ru

Как сообщала "Страна", Собчак опубликовала предвыборную программу, в которой вспомнила про Украину и Крым.

Ранее мы писали, что Собчак обещает совершить первую поездку в Украину, если выиграет выборы. На вопрос журналистки, в какую страну первой совершит визит Собчак, та ответила: "А вот в Украину!".