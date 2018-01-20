В Одесской полиции по минутам восстановили хронологию событий вчерашней резонансной стрельбы по улице Новосельского. Правоохранители изучают действия всех подразделений, чтобы разобраться в событиях, которые привели к гибели безоружного участкового инспектора. Об этом на своем Facebook написал советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его данным, в 15:00 поступило сообщение в ЧЧ Приморского ОП, по адресу находится лицо, объявленное ​​в розыск.

15:06 участковый получил приказ проверить информацию

15:09 полицейский автомобиль, водитель, и оперативник готовы выехать на место (в автомобиле подтверждено находятся элементы личной безопасности, жилеты и каски)

15:10 выезд на место

15:23 сообщение "Стрельба"

15:29 патрульный экипаж, был в квадрате рядом, прибывает в адрес (+6 минут после сообщения о стрельбе) принимает меры блокирует место событий

15:30-15:46 - прибывают дополнительные силы

15:39 - на место событий прибывает начальник ГУНП Дмитрий Головин и принимает личное командование подразделениями полиции (+16 минут после сообщения)

"Как видно из тайминга по временной шкале скорость реагирования была на высоте, но как бы то ни было, пока тщательно изучаются все обстоятельства и действия подразделений при резонансного события, приведшего к ранениям и даже гибели полицейского", - пишет Форостяк.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Напомним, 19 января в центре Одессы на улице Новосельского возле школы №122 произошла перестрелка, в ходе которой был убит известный одесский активист Антимайдана Валентин Дорошенко. Источники в прокуратуре обрисовали "Стране" полную картину произошедшего.

К Дорошенко за полчаса до перестрелки с полицией пришел его знакомый – ранее судимый по фамилии Константин Пиковский, по прозвищу "пика". Возник конфликт, "пика" начал убегать от Дорошенко. Дорошенко догнал на улице и убил его несколькими выстрелами.

Затем Дорошенко пришел домой. Но уже подоспела группа полицейских из Приморского райотдела. На вызов приехали двое оперативников и участковый. Дорошенко прямо на пороге выстрелил одному оперативнику в грудь пять раз.