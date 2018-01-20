20 января в Одессе полиция задержала пьяного местного жителя, который открыл огонь из окна по пенсионерам на улице. Об этом в Facebook сообщает начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, инцидент произошел в субботу утром.

"Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Сейчас задержанный по ч. 4 ст. 296 УК. Без пострадавших", - написал Головин.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что Одессе еще не отошла от вчерашнего страшного ЧП, когда на улице Новосельского возле школы №122 60-летний активист Антимайдана и член "партии Сталина" Валентин Дорошенко в упор расстрелял трех полицейских и одного гражданского.

После чего сам был застрелен при задержании.

Позже полиция опубликовала фото оружия и подпольной мастерской "новосельского стрелка", которую он устроил в подвале под собственной квартирой.