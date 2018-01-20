В Одессе, на второй день после кровавой бойни, по людям открыл огонь еще один "стрелок"
20 января в Одессе полиция задержала пьяного местного жителя, который открыл огонь из окна по пенсионерам на улице. Об этом в Facebook сообщает начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.
По его словам, инцидент произошел в субботу утром.
"Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Сейчас задержанный по ч. 4 ст. 296 УК. Без пострадавших", - написал Головин.
Фото: facebook.com
Стоит отметить, что Одессе еще не отошла от вчерашнего страшного ЧП, когда на улице Новосельского возле школы №122 60-летний активист Антимайдана и член "партии Сталина" Валентин Дорошенко в упор расстрелял трех полицейских и одного гражданского.
После чего сам был застрелен при задержании.
Позже полиция опубликовала фото оружия и подпольной мастерской "новосельского стрелка", которую он устроил в подвале под собственной квартирой.