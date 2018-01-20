В Киеве на Богатырской водитель грузовика насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"По предварительным данным, грузовик сбил пешехода, переходившего дорогу на пешеходном переходе. К сожалению, мужчина погиб", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В данный момент на месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщала "Страна", в Житомирской области произошло жуткое ДТП с лесовозом. Из грузовика от удара посыпались бревна, некоторые протаранили лобовое стекло автобуса и попали в салон.

Ранее мы писали, что Киев ограничил въезд грузовиков из-за масштабных снегопадов. Меры позволят избежать блокирования движения на дорогах и препятствований работе снегоуборочной техники.