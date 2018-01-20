В турецкой провинции Эскишехир попал в смертельное ДТП туристический автобус. Об этом сообщает Anadolu.

Автобус слетел с трассы и на полном ходу врезался в дерево на обочине шоссе Эскишехир-Стамбул. В результате ДТП 11 человек погибли и еще 44 получили ранения.

"Одиннадцать человек погибли и еще 44 человека получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в центральной провинции Эскишехир", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в автобусе находилась группа школьников, которые направлялись из Анкары на горнолыжный курорт Улудаг на время каникул. Сообщается, что некоторых из них сопровождали родители.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное.

"Дорога была пустой и не мокрой и не замерзла", - сказал губернатор Эскишехира Оздемир Чакачак, пообещав, что причины будут прояснены.

Фото: aa.com.tr

Туристический автобус, принадлежит фирме Kartallar Gezi. Водитель и его помощник были арестованы и сейчас находятся под стражей.

Как сообщала "Страна", в Германии школьный автобус вылетел на встречку и протаранил дом, пострадали дети.

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