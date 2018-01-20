Глава Госкино Филипп Ильенко обещает обжаловать в судебном порядке действия Нацагентства по вопросам коррупции, которое подозревает его в конфликте интересов из-за премии двоюродной сестре. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Действующее законодательство Украины относительно государственной службы и предотвращения коррупции не определяет двоюродных братьев и сестер близкими лицами и не содержит запретов относительно их работы в подчинении друг другу. Более того, ни один закон даже не содержит определения такой степени родства как двоюродный брат или сестра или кузен или кузина. Законом также не определено, что пребывание в таком родстве может означать наличие конфликта интересов. Более того, непосредственным руководителем начальника отдела государственного регулирования киновидеопроката является начальник управления, в который входит этот отдел, а не председатель Госкино", - отметил Филипп Ильенко.

Фото: facebook.com/philip.illienko

По его словам, они с Марией Ильенко никогда не проживали вместе, не вели совместное хозяйство, никогда не имели и не имеют совместной собственности, не занимались совместно бизнесом и тому подобное.

"Мария Ильенко действительно получала премии, но на общих основаниях, так же как и другие руководители структурных подразделений Госкино, в порядке, определенном соответствующим положением о премировании сотрудников Госкино по представлению руководителя соответствующего управления. Никаких "отдельных" премий она не получала", - объяснил председатель Госкино.

Он уточнил, что согласно электронной декларации за 2016 год весь доход, полученный Марией Ильенко (включительно с налогами), составил 112 345 грн вместе со всеми премиями.

Ильенко также добавил, что соответствующий запрос НАПК направило еще в начале сентября, и тогда Госкино направило все необходимые письменные объяснения и аргументацию своей правовой позиции, которые очевидно были не учтены НАПК.

"За эти 10 месяцев никто не смог представить ни одного доказательства каких-либо коррупционных действий руководства Госкино. Но никто не извинился за клевету... Очевидно, что действия НАПК будут обжалованы мной в судебном порядке, я уверен в своей правоте и буду это доказывать всеми доступными мне способами, если понадобится", - подчеркнул Ильенко.

По данным НАПК, Ильенко в период с 2016 по 2017 годы насчитывал "поощрительные выплаты" для работников Госагентства, среди которых, в частности, была его двоюродная сестра, начальница отдела госрегулирования киновидеопроката.

Также мы писали, что НАПК отказалось предоставить результаты полной проверки электронной декларации главы НБУ Валерии Гонтаревой за 2016 год.