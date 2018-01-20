В 7 областях Украины 21-23 января ожидается существенное осложнение погодных условий. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Речь идет о Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

"Сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей - преимущественно дождя; налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы; образования и увеличения высоты снежного покрова до 20-30 см", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", синоптик рассказала, когда в Украине ударят крещенские морозы.

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