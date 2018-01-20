На трассе Киев-Одесса вот уже третий день продолжаются заторы и сложности с проездом. Как сообщает в Facebook журналист Макс Сорокин, в районе Умани дорогу заблокировали большегрузы, которые стоят в два ряда.

"Перед Уманью фуры встали в два ряда. 2- 3 км по встречке нужно ехать", - пишет журналист.

Фото: facebook.com/maximilian.sorokin

Ранее в МВД заявили, что по состоянию на 20 января все ограничения движения на автодорогах страны сняты. Ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность пробки - около 5 км.

Также мы писали, что продолжается уборка трассы Киев-Одесса от снега. Задействована техника подразделений ГосЧС из соседних регионов, в частности тягачи и гусеничная техника.