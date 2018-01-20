Из-за песчаной бури, которая бушует в Египте, в аэропорту Шарм-эш-Шейхе около 300 украинцев не могут вылететь в Киев – задержан вылет трех рейсов. Об этом сообщает 5 канал.

Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что задержка трех рейсов из Шарм-эш-Шейха в Киев связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, которая бушует в Египте.

Дипломат отметил, что всех граждан Украины поселили в гостиницах за счет туристической компании.

За сложных погодных условий, вылеты самолетов из аэропортов Египта вчера было ограничено. При этом 19 января в 20.00 должен был быть рейс в Киев, а сегодня планируется вылет в 16.00. Об этом сообщил изданию УНН представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Задержка рейсов из Египта в Украину связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, которая бурлит в Египте. Но вчера должен был быть рейс в 20.00 и сегодня в 16.00. Уточненной информации пока нет ", - сообщил он.

По словам представителя МИД, туроператоры обязались обеспечить комфортное пребывание в Египте украинских туристов, рейсы которых задерживаются.

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