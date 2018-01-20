Министр финансов Александр Данилюк заявил, что 2019 год будет нелегким для Украины, потому что это год пиковых выплат по внешним долгам. Об этом министр рассказал в интервью газете "Зеркало недели. Украина".

"2019-й будет непростым в любом случае - это год двух выборов и этот год пиковых выплат по внешним долгам. Так, потенциальные риски есть, как и вероятность того, что некоторые из них материализуются. Поэтому важно выполнять программу МВФ и иметь свободный доступ на рынки внешних заимствований. Запустим приватизацию, появится интерес инвесторов, они вложат сюда деньги, станут частью процесса изменений в стране. Тогда мы в 2019 сможем войти с уверенностью", - считает министр.

По его словам, Украине нельзя отказываться от сотрудничества с МВФ.

"Страна в предвыборный период должна иметь двойной запас прочности и уверенность в дальнейшем росте и стабильности финансов. Это невозможно без кропотливой работы. И это не только вопрос сотрудничества с МВФ, говорится и о многих других процессов", - отметил чиновник.

По его словам, "неполучения ни одного транша этого года и вылет из программы МВФ - это синонимы самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го".

"Видим, что есть определенная задержка с этим траншем, так как некоторые ключевые законы вовремя не были рассмотрены парламентом", - отметил министр.

Данилюк также добавил, что новая программа с МВФ, о необходимости которой говорит НБУ, не обсуждается.

Ранее в НБУ заявили, что Украина уже в этом году может прекратить сотрудничество с МВФ, если до июля не получил очередной транш МВФ.