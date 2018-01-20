В пятницу, 19 января, среди белого дня возле Михайловского собора неизвестные жестоко избили молодого туриста из Британии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Мария Макуха, обнаружившая избитого иностранца.

"По дороге с работы в 14:10 наткнулась напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13, под самой камерой наблюдения, молодого британского хипстера с чемоданчиком, который вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный. Выяснилось, что его избили трое неизвестных", - написала девушка.

Фото: facebook.com/maria.makukha

Как оказалось, неизвестные начали цепляться к иностранцу у светофора на Михайловской. Швырнули снежком, пнули чемодан. Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами. Парень потерял ненадолго сознание, не успел рассмотреть нападавших.

"Ничего не украли, били просто для развлечения за нестандартную внешность", - уверена Мария Макуха.

По ее словам, иностранца зовут Лиам. Он приехал на 2 дня посмотреть Киев. Поскольку врачи скорой и сотрудники полиции почти не говорили по-английски, Макуха сопроводила пострадавшего по инстанциям, помогла оформить заявление в правоохранительные органы и отправила туриста в аэропорт.

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