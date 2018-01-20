Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, отставку которой Рада будет рассматривать в феврале, рассказала, почему президент Петр Порошенко не вносил представление о ее увольнении 9 месяцев. Об этом она сообщила в интервью "Украинским новостям".

По ее словам, промедление было связано с поисками новой кандидатуры на этот пост.

"Не проблема в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема, как всегда собрать коалицию и назначить нового главу. Вот пришел этот день, когда голоса уже есть", - заявила Гонтарева.

Напомним, Порошенко 18 января 2018 года внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и официальном назначении на этот пост нынешнего исполняющего обязанности главы Нацбанка Якова Смолия.

А сама Гонтарева назвала манипуляцией олигарха Игоря Коломойского материал журналистов Al Jazeera относительно участия компаний Порошенко в "освоении миллиардов Януковича".