Министр информационной политики Юрий Стець потратил 17 855 гривен, министр молодежи и спорта Игорь Жданов - 65 903 гривны и министр образования и науки Лилия Гриневич - 140 674 гривны на командировки по Украине и за границу в 2017 году. Об этом говорится в ответах министерств на запрос издания "Украинские новости".



В частности, у Стеця в 2017 году была всего одна командировка за границу с 18 по 21 января, во время которой он посетил Страсбург (Франция) и Брюссель (Бельгия).

Сумма средств государственного бюджета, потраченных на данную поездку, составила 17 855,43 гривны.

Кроме того, Стець совершил 14 командировок по Украине, но на данные поездки бюджетные средства потрачены не были.





Фото: ukranews.com

В свою очередь Жданов на 6 заграничных командировок потратил 48 340,77 гривны и на 8 командировок по Украине - 17 562,29 гривны.

За 2017 год министр спорта побывал с рабочими визитами в Швейцарии, Грузии, Беларуси, Хорватии, Польше и Монако.

Самой дорогой его командировкой за границу была поездка в Монако (Монако) с 6 по 9 декабря (17 735,26 гривен), а наименьшее количество средств было потрачено на поездку в Тбилиси (Грузия) с 28 февраля по 2 марта (1 412,25 гривен).

Фото: ukranews.com

Гриневич на 7 заграничных командировок потратила 105 530,25 гривны и на 15 командировок по Украине - 35 143,82 гривны.

За 2017 год министр образования побывала с рабочими визитами на Кипре, в Турции, Израиле, Франции, Бельгии, Италии, Латвии и Великобритании.

Среди заграничных командировок самой дорогой была командировка в Ригу (Латвия) 14 декабря, на которую было потрачено 25 122,23 гривен, а наименьшее количество средств было потрачено на поездку в Анкару и Стамбул (Турция) с 14 по 15 марта (3 136,79 гривен).

Кроме того, Гриневич была в 3 командировках (Великобритания, Израиль и Франция), финансирование которых осуществлялось за счет принимающей стороны либо секретариата Кабинета Министров.

Фото: ukranews.com

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