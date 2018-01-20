Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с телом Владимира Шаинского на борту вылетел из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и, как ожидается, прибудет в субботу днем в московский аэропорт "Шереметьево". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что тем же рейсом в российскую столицу прибудет и вдова композитора Светлана Шаинская.

В понедельник, 22 января, состоится церемония прощания с музыкантом в Доме композиторов в Брюсовом переулке Москвы. В тот же день на Троекуровском кладбище пройдут его похороны.

Предполагается, что проститься с композитором придут оба его сына, другие родственники, друзья и близкие, поклонники его таланта и творчества. Младшая дочь Шаинского Анна, которая живет и работает в США, из-за сложностей с документами приехать не сможет.

12 января церемония прощания с Шаинским прошла в городе Сан-Диего (штат Калифорния), где музыкант жил все последние годы.

Композитор умер 25 декабря на 93-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Он написал более 400 песен, многие из которых знают наизусть и любят как дети, так и взрослые. Шаинский - народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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