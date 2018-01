Причиной смерти американского рок-музыканта Тома Петти стала передозировка сильнодействующих лекарств. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что их одновременный прием привел к остановке сердца. Петти умер на 67-м году жизни.

Напомним, что 66-летнего музыканта обнаружили в его доме в Малибу 2 октября 2017 года. Он был без сознания, а его пульс едва прощупывался. После прибытия в больницу врачи констатировали, что его мозг не подает признаков активности, и решили отключить его от системы жизнеобеспечения.

Том Петти, которого в молодости сравнивали с Бобом Диланом и Нилом Янгом, прославился в 1970-е годы с группой The Heartbreakers. Он выпустил целый ряд хитов, получивших всемирную известность, в том числе "Free Fallin", "Refugee" и "American Girl". Обладал множеством премий Грэмми, а в 2006 году получил премию Billboard Music Awards. Его группа The Heartbreakers в 1999 году получила звезду на аллее славы Голливуда, а в 2002 году Tom Petty and the Heartbreakers были введены во Всемирный зал славы рок-н-ролла.

