Место проведения заседаний контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не имеет значения для их результативности.

Об этом в пятницу, 19 января заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер".

"На самом деле место формата не имеет особенного значения. Важно, что мы не продвигаемся в нашем процессе", - заявил Климкин, обвинив в этом Россию.

В то же время Климкин признал удобство Минска как площадки для заседаний контактной группы.

"Почему был выбран Минск? Это относительная нейтральность Белоруссии, это хорошая логистика - меньше часа (полета от Киева до Минска - Прим.Ред.), но конечно, определенные проблемы с безопасностью, но мы их можем контролировать", - отметил он.

При этом, по мнению Климкина, столица Казахстана Астана для проведения переговоров находится слишком далеко.

Как сообщала "Страна", вопрос о переносе переговоров по Донбассу из Минска обсуждался на встрече между президентом США и президентом Казахстана во время визита Нурсултана Назарбаева в Вашингтон 16 января 2018.

Назарбаев сообщил, что, в частности, речь шла о том, что нынешний Минский процесс застопорился и нужен новый. Идею переноса переговоров из Минска, как сказал Назарбаев, предложил Трамп.