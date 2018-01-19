Переговоры в формате Волкер-Сурков выглядят более перспективными, чем встречи в Минске. Особых оснований переносить переговоры Трехсторонней контактной группы из столицы Белоруссии в другое место - нет.

Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст, его цитирует Укринформ.

"Минский процесс "остановился" почти в начале сентября 2014 года. После достижения первого Минского соглашения не было, фактически, и дня абсолютного прекращения огня, и к тому же (с тех пор - Прим.Ред.) российские войска захватили еще больше территории Украины", - сказал Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр имени Дину Патрисиу "Атлантического совета".

По его словам, Минские переговоры были длительными и непродуктивными, впрочем они все еще остаются полезными, поскольку ЕС в своей политике санкций ссылается на нежелание России выполнять любые обязательства по "Минску".

"Более перспективным является канал переговоров Волкер-Сурков", - отметил эксперт. Хотя здесь он признал, что эти переговоры пока не продвинулись слишком далеко.

Как сообщала "Страна", Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другой город. Об этом сообщил президент Казахстана после личной встречи со своим коллегой в США.

По данным ОБСЕ, в зоне АТО число обстрелов выросло в два раза.