Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Виталие Зара, который погиб в ДТП в Краматорске Донецкой области, был гражданином Молдовы.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

"Утром в четверг, 18 января, СММ ОБСЕ потеряла дорогого друга и коллегу, который погиб в дорожно-транспортном происшествии. Гражданин Молдовы Виталие Зара работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года", - сообщают в организации.

В СММ отметили, что Зару будут помнить как надежного, трудолюбивого и улыбчивого друга и коллегу.

Это уже не первый случай гибели представителя международной организации. Ранее "Страна" сообщала, что глава миссии ОБСЕ отправился на Донбасс после гибели наблюдателя.

Также в ОБСЕ заявили, что автомобиль миссии на Донбассе взорвали намеренно.