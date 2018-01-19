В анонсированной Пентагоном новой Стратегии национальной обороны США говорится о необходимости противодействовать России и Китаю в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке.

В Пентагоне пошли на первое за минувшее десятилетие кардинальное изменение военной стратегии США, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Стратегия направлена на предотвращение агрессии со стороны Китая и России и применения ими инструментов принуждения и запугивания для достижения собственных целей и причинения вреда интересам США и сосредотачивается, в частности, на трех ключевых театрах: Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке", - подчеркнули в Пентагоне.

Новая стратегия национальной обороны направлена на восстановление военного превосходства Америки, отметили в ведомстве.

"Это первая новая Стратегия национальной обороны в течение последнего десятилетия", - отметили в министерстве обороны США.

Как сообщала "Страна", в Турции объявили, что не дадут США создать армию курдов у своих границ. Совбез Турции выступил с требованием к США, чтобы они "немедленно изъяли все вооружение, которые было поставлено курдским формирования в Сирии".

Отметим, что президент США хочет возложить оборонные расходы Пентагона на другие страны.

Также мы писали о том, что Украина отправит контингент солдат в Афганистан в рамках операции НАТО.