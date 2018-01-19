Принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает Минские договоренности.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в ООН, передает "РИА Новости".

"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает Минские договоренности. Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске. Для нас это очевидно", - сказал Лавров.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада приняла закон о Донбассе и признала Россию страной-оккупантом. "За" - 280 голосов.

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа агрессором. Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными. В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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