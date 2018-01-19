После обесточивания насосной станции и объявления режима ЧС в Черкассах жители начали массово скупать негазированную воду.

Об этом сообщает местное издание vikka.ua.

Люди массово хлынули в магазины из-за паники, вызванной отсутствием воды в кранах.

На полках остались только газированная и минеральная вода, а также дорогая импортная вода.

По данным журналистов, в одном из супермаркетов Черкасс осталась только негазированная вода стоимостью 90 гривен за литр. Ажиотаж и у привозной воды в цистернах. Люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы сделать запасы.

Власти и энергетики успокаивают жителей города и уверяют: ситуация пока находится под контролем, а на ее решение брошены все силы. К вечеру работники облэнерго должны завершить ремонт электросети. Через несколько часов после этого должно восстановиться и централизованное водоснабжение города.

Фото: facebook.com/CherkasyofCards

Как сообщала "Страна", в Черкассах обесточена насосная станция. Город полностью остался без централизованного водоснабжения.

Напомним, что обильный снегопад одним махом лишил электричества более 700 населенных пунктов в Украине.