В Samsung предложили увеличить экран смартфона и разместить на нем камеры, динамики и кнопки. Для этого инженеры могут спроектировать специальные отверстия в экране.

Об этом сообщает 9to5Google.

В уже одобренной международной заявке описываются как способы размещения этих датчиков в экране, так и предполагаемые режимы вывода изображения в устройствах с таким экраном.

В последние несколько лет разработчики смартфонов постепенно увеличивают диагональ экрана. Поскольку совсем большие устройства использовать неудобно, многие производители стали уменьшать размеры рамок вокруг экранов, на которых расположены фронтальная камера, датчик освещенности, динамик и кнопки. В 2017 году несколько производителей представили устройства, в которых экран "потеснил" камеру и датчики: в мае компания Essential Products показала смартфон, в верхней части дисплея которого находится вырез, в котором установлена камера. Похожий подход затем применила Apple в iPhone X, правда, в нем вырез больше из-за того, что в нем также располагаются динамик и несколько датчиков.

Всемирная организация интеллектуальной собственности одобрила международную заявку инженеров Samsung на альтернативный способ встраивания датчиков в экраны смартфонов. Они предлагают создавать в экранах не боковые вырезы, а только отверстия нужного размера; в них могут располагаться камеры, датчики приближения или кнопки.

Инженеры также предлагают оптимизировать интерфейс программного обеспечения для таких экранов. К примеру, надписи интерфейса могут огибать отверстия. Помимо этого в заявке описан режим, при котором вся верхняя или нижняя часть экрана, в которой располагаются отверстия, становится недоступной для интерфейса.

Фото: 9to5google.com

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