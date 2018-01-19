Полиция Одессы опубликовала фото оружия и подпольной мастерской "новосельского стрелка"
У мужчины, расстрелявшего своего товарища и полицейских на Новосельского 19 января, с собой было четыре осколочных гранаты, а в подвале его дома нашли подпольный цех по производству оружия.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного управления полиции.
На месте правоохранители изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в т.ч. пистолет-пулемёты оригинальной конструкции.
Из аналогичного оружия, напомним, вёл огонь и сам стрелок.
Фото: od.npu.gov.ua/ru/
Напомним, в результате перестрелки на Новосельского погибли три человека (сам стрелок, его товарищ, убитый им же, а также сотрудник полиции), ещё трое (два полицейских и проходивший мимо сотрудник муниципальной охраны) получили ранения.
Как сообщала "Страна", в катакомбах под квартирой убитого лидера "партии Сталина" нашли мини-цех по сборке оружия.
Ранее полиция Одессы назвала имя полицейского, который погиб от пули "Новосельского стрелка".