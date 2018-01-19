У мужчины, расстрелявшего своего товарища и полицейских на Новосельского 19 января, с собой было четыре осколочных гранаты, а в подвале его дома нашли подпольный цех по производству оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного управления полиции.

На месте правоохранители изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в т.ч. пистолет-пулемёты оригинальной конструкции.

Из аналогичного оружия, напомним, вёл огонь и сам стрелок.

Фото: od.npu.gov.ua/ru/

Напомним, в результате перестрелки на Новосельского погибли три человека (сам стрелок, его товарищ, убитый им же, а также сотрудник полиции), ещё трое (два полицейских и проходивший мимо сотрудник муниципальной охраны) получили ранения.

Как сообщала "Страна", в катакомбах под квартирой убитого лидера "партии Сталина" нашли мини-цех по сборке оружия.

Ранее полиция Одессы назвала имя полицейского, который погиб от пули "Новосельского стрелка".