Нацбанк хочет рассчитывать курс гривны к доллару США на основе информации с торгово-информационных систем (ТИС) Bloomberg и Reuters.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Сейчас официальный курс гривны рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным ВалКли. Национальный банк считает необходимым перейти к его расчету на основе данных Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

Как пояснил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, таким образом уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе ВалКли.

Также сообщается, что Национальный банк планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching - нового функционала для заключения сделок в ТИС. Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на куплю-продажу иностранной валюты и быстрое заключение сделок по лучшим курсовым параметрам.

Национальный банк Украины с 1 ноября 2016 года изменил подход к расчету официального курса гривни к иностранным валютам. Ранее курс рассчитывался как средневзвешенный курс продавцов и покупателей, сложившийся по данным Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины. После изменений расчет стал включать только соглашения между банками, а также между банками и НБУ.

ВалКли - собственный программный комплекс Национального банка, в котором банки на сегодня осуществляют подтверждение всех своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ пытался удержать доллар щедрой распродажей, но валюта все равно подорожала.

Также опрос показал, какой валюте украинцы доверяют больше всего.