В НАСА успешно испытали компоненты компактных ядерных реакторов с двигателем Стирлинга. Их планируется установить на аппараты для дальних космических миссий. В рамках проекта Kilopower испытания с полноценным запуском реактора на полную мощность назначены на конец марта.

Об этом сообщает Reuters.

Традиционно космические аппараты для дальних полетов используют в качестве источника энергии солнечные панели. Но в случае миссий к далеким от Солнца планетам солнечной энергии может быть недостаточно, поэтому на таких аппаратах почти всегда применяются термоэлектрические генераторы.

Они преобразуют тепловую энергию, выделяющуюся при распаде радиоактивных изотопов, в электрический ток. Мощность таких реакторов не зависит от Солнца, но обычно она невелика и составляет около сотен ватт, при этом большинство таких генераторов работают на дорогом плутонии 238Pu, что стимулирует инженеров искать более мощные и дешевые решения.

В NASA также работают над созданием более эффективных реакторов в рамках проекта Kilopower. Они будут работать на обогащенном уране, а их мощность, в зависимости от модификации, будет составлять от одного до десяти киловатт.

Интересная особенность проекта заключается в способе превращения тепловой энергии в электрическую.

Обычно в таких разработках использовались термоэлектрические или термоэмиссионные преобразователи (в том числе в советских проектах), но инженеры NASA решили использовать двигатель Стирлинга. В нем тепло расширяет рабочее тело, которое толкает поршень, подключенный к электрическому генератору.

В конце 2017 года NASA объявило о многолетнем финансировании проекта и начале первичных испытаний. 18 января агентство объявило, что специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории провели первые тесты компонентов реактора. Испытания прошли успешно, а полученные результаты совпали с моделированием. Также представитель NASA заявил, что испытания с запуском на полную мощность начнутся в середине или конце марта.

Есть и более необычные альтернативы солнечным панелям в качестве источника энергии для космических аппаратов. К примеру, в России для этого разрабатывают систему лазерной передачи энергии. Планируется, что в космос будет запускаться "аппарат-заправщик", который будет передавать энергию на другие аппараты.

Видео: youtube.com/NASA Video

Как сообщала "Страна", астронавтам удастся слетать на Марс только один раз в жизни. В среднем, астронавт, путешествующий примерно год к Марсу, получит примерно 0,7 зиверта ионизирующего излучения (около 73 рентген), что является чрезвычайно высокой дозой.

Отметим, что в НАСА показали эффектную карту температурных аномалий в мире.