Новая кредитная программа МВФ не должна быть для Украины кризисной и такой большой по объему средств, как действующая.

Об этом в интервью сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, пишут "Украинские новости".

"Я думаю, что, если у нас будет следующая программа МВФ, то она будет скорее некризисной, а ее объемы не будут такими большими, как по текущей программе EFF. Те же наши соседи - Армения, Грузия, Молдова - получали программы в условиях далеко не критических ситуаций. Для них МВФ - это было "заякоривание" реформ и поддержка с точки зрения денег", - сообщил Сологуб.

По его мнению, Украина нуждается в начале новой программы по завершению текущей.

"Что такое МВФ? Это деньги, это поддержка других международных доноров, это стимул для прямых инвестиций в частный сектор и это реформы, которые нужны стране, но не проводятся. Программа МВФ для Украины нужна еще и по макроэкономическим соображениям. Мы же видим, что у Украины потенциал для роста ВВП достаточно большой, и для этого нужна международная поддержка. Конечно, в идеале было бы хорошо, чтобы закончилась удачно эта программа. Ведь если бы она закончилась выборкой всех денег, то следующая программа, может, и не понадобилась бы", - отметил замглавы НБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что МВФ в этом году может прекратить сотрудничество с Украиной - Нацбанк.

Также в МВФ недовольны украинской пенсионной реформой и хотят ее изменить.