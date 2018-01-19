Правила верификации конечных собственников бизнеса предлагает изменить Министерство финансов Украины. Это необходимо для проверки в государственном реестре: указаны ли они там как конечные бенефициары, собственники или только номинальные лица.

Доработанный Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере избежания и противодействия легализации (отмыванию) доходов" уже опубликован на официальном сайте ведомства.

В документе предлагается отнести обязательства по установлению конечных выгодоприобретателей к элементам финансового мониторинга. К числу таких предприятий и бенефициаров будут относится бухгалтера, финансисты, аудиторы, юристы, адвокаты, риэлторы, налоговые консультанты.

Данный документ также предусматривает внедрение новых правил для осуществления финансовых операций государственными чиновниками. Также данная норма относится и к судьям, прокурорам всех уровней, депутатов и их семей. Норма обязывает данный круг лиц предоставлять соответствующую документацию и отчеты о финансовом и имущественном состоянии.

В тоже время документ расширяет круг лиц, которые имеют право сообщать о подозрительных финансовых операциях. В документе прописаны и другие интересные нормы, о которых говорится в пояснительной записке.

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