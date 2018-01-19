Во вторник, 23 января в 16.00 в Киеве начнется церемония проводов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан сборной Украины. Торжества организуют в Национальной филармонии Украины.

Об этом сообщает сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Также состоится презентация олимпийской формы сборной Украины.

В церемонии проводов олимпийцев планируется участие первых лиц государства, президента НОК Украины Сергея Бубки, министра молодежи и спорта Игоря Жданова и членов олимпийской сборной Украины.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Как сообщала "Страна", суд в Женеве рассмотрит апелляцию по недопущенным к Олимпиаде российским спортсменам. Приговоры по этим делам ожидаются до 2 февраля, за неделю до начала зимних Олимпийских игр в Пхйончхани в Южной Корее.

Отметим, что КНДР проведет военный парад за день до старта Олимпийских игр в Южной Корее.