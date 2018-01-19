Следователи считают, что причиной пожара в автобусе в Казахстане, был открытый огонь на портативной газовой плите, которой отапливали салон. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Казахстана, сообщает Радио Свобода.

"Согласно сообщению, плита использовалась для отопления в автобусе. В министерстве отметили, что следователи допросили двух водителей и трех пассажиров, которые выжили. В МВД заявляют, что следователи исключают "преступную деятельность" или дорожную аварию как причину пожара", - пишет издание.

Отмечается, что департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Казахстана сначала предполагал, что причиной пожара в автобусе могло быть короткое замыкание.

Напомним, 18 января в Казахстане во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса.

По предварительной информации, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана.

Ранее появилось видео пылающего автобуса в Казахстане, где заживо сгорели 52 человека.

Мы писали, что среди жертв трагедии в Казахстане были граждане Узбекистана.