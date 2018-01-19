Причиной смертельного пожара в автобусе стала газовая плита, которой отапливали салон
Следователи считают, что причиной пожара в автобусе в Казахстане, был открытый огонь на портативной газовой плите, которой отапливали салон. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Казахстана, сообщает Радио Свобода.
"Согласно сообщению, плита использовалась для отопления в автобусе. В министерстве отметили, что следователи допросили двух водителей и трех пассажиров, которые выжили. В МВД заявляют, что следователи исключают "преступную деятельность" или дорожную аварию как причину пожара", - пишет издание.
Отмечается, что департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Казахстана сначала предполагал, что причиной пожара в автобусе могло быть короткое замыкание.
Напомним, 18 января в Казахстане во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса.
По предварительной информации, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана.
Ранее появилось видео пылающего автобуса в Казахстане, где заживо сгорели 52 человека.
Мы писали, что среди жертв трагедии в Казахстане были граждане Узбекистана.