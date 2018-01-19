Появилось видео, как турецкая артиллерия начала пристрелку курдского района на севере Сирии
В пятницу, 19 января артиллерия турецкой армии обстреляла занятый курдами сирийский приграничный город Африн.
Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.
По данным журналистов, в южной турецкой провинции Хатай на границе с Сирией, гаубицы турецкой армии из районов Кирихан и Хасса, сделали по меньшей мере 10 артиллерийских обстрелов в направлении Африна.
Заявленная цель - предотвращение создания "коридора террора" вдоль южной границы Турции. В настоящее время рассматривается вероятность проведения операции в северном районе в Африне.
Курдская РПК считается в Турции террористической организацией. Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял о желании ликвидировать курдские анклавы в приграничных с Турцией районах Сирии.
Неясна позиция властей Сирии, которые сообщили о намерении сбивать турецкие самолеты в своем воздушном пространстве, т.е. и в районе Африна. При этом Дамаск отказался от предложения восстановить сирийские органы власти на территории занятого курдами региона.
Как сообщала "Страна", Эрдоган готов в любую минуту ударить по армии курдов, которых опекают США. По его мнению, "Америка создает террористическую армию" у границ Турции из курдов.
Напомним, что 13 января турецкая армия уже наносила артиллерийские удары по курдам в Сирии.