В пятницу, 19 января артиллерия турецкой армии обстреляла занятый курдами сирийский приграничный город Африн.

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

По данным журналистов, в южной турецкой провинции Хатай на границе с Сирией, гаубицы турецкой армии из районов Кирихан и Хасса, сделали по меньшей мере 10 артиллерийских обстрелов в направлении Африна.

Заявленная цель - предотвращение создания "коридора террора" вдоль южной границы Турции. В настоящее время рассматривается вероятность проведения операции в северном районе в Африне.

Курдская РПК считается в Турции террористической организацией. Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял о желании ликвидировать курдские анклавы в приграничных с Турцией районах Сирии.





Неясна позиция властей Сирии, которые сообщили о намерении сбивать турецкие самолеты в своем воздушном пространстве, т.е. и в районе Африна. При этом Дамаск отказался от предложения восстановить сирийские органы власти на территории занятого курдами региона.

Как сообщала "Страна", Эрдоган готов в любую минуту ударить по армии курдов, которых опекают США. По его мнению, "Америка создает террористическую армию" у границ Турции из курдов.

Напомним, что 13 января турецкая армия уже наносила артиллерийские удары по курдам в Сирии.