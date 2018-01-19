В Украине изменился порядок вступления в наследство. C начала 2018 года выдавать все необходимые справки может одно-единственное ведомство, пишет UBR.ua.

К примеру, в декабре прошлого года были внесены изменения в Инструкцию о порядке осуществления нотариальных действий при оформлении наследства.

Среди основных нововведений можно отметить серьезное сокращение ведомств, наделенных правом выдавать документы для целей определения места для открытия дела о наследстве. Прежде для этого подошел бы один из таких формуляров: справка из ЖЭКа; выдержка из домовой книги; справка адресного бюро; справка военкомата.

Теперь выдавать справки в подтверждение последнего места регистрации/проживания наследодателя сможет только одно ведомство. Что, по мнению юристов, снижает возможность манипуляций со стороны недобросовестных наследников, ликвидируя альтернативные каналы получения фиктивных документов.

"На практике такие справки по запросу нотариуса будут выдавать центры предоставления административных услуг по месту регистрации места проживания умершего. Справка будет оформляться в течение 5-7 рабочих дней", - рассказала старший юрист Eterna Law Карина Павлюк.

Кроме того, изменениями разрешена подача наследником соответствующего заявления, в случае если место жительства наследодателя находилось на территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия.

Изменения достаточно подробно описывают порядок передачи наследственных дел от одного нотариуса к другому в пределах одного нотариального округа в случае одновременного открытия наследственных дел разными нотариусами по месту открытия наследства, остановки нотариальной деятельности частного нотариуса. А также временной блокировки доступа нотариуса в Госреестр прав, при ликвидации государственной нотариальной конторы или прекращении нотариальной деятельности частного нотариуса.

В прошлом году также были внесены изменения в налоговый кодекс, согласно которым освободили от уплаты налога на доходы физлиц при оформлении наследства не только наследников первой, но и второй степени родства (родной брат, сестра наследодателя, его дед, бабушка со стороны отца или матери).

До момента вступления в силу этих нововведений наиболее остро данную проблему ощущали в селах, где оплата налога за получение имущества в наследство или плата за проведение оценки часто в разы превышает стоимость самого наследства.

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