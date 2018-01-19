Стало известно имя погибшего в перестрелке с Валентином Дорошенко, который был раньше известен как лидер Антимайдана, полицейского в Одессе.

"30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице, участковый Пригарин Сергей Владимирович погиб при исполнении своего долга", – говориться в сообщении.

Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Глава полиции Одесской области сообщил о характере ранений полицейских.

"Очень тяжелый день для полиции Одесской области. Пригарин Сергей, 27 лет, участковый, только что умер в больнице. Он был одним из тех трех полицейских, которые сегодня пострадали от "Новосельского стрелка". Тяжелое ранение легких, и Сергея не удалось спасти. Молодой человек до последнего защищал наш покой. Вечная память. Наши соболезнования семье погибшего", - написал он.

Фото: facebook.com

Без отца осталась дочь Мира и без мужа – жена Ксения, которая работает инспектором ГФС.

Как сообщала "Страна", стало известны новые подробности перестрелки в Одессе , в результате которой убиты двое человек и еще трое полицейских в реанимации.

"Страна" собрала все, что известно о преступлении и стрелке на данный момент.

Всего в ходе перестрелки были ранены трое правоохранителей и одно гражданское лицо. По месту жительства погибшего стрелка и в катакомбах проводятся фильтрационные мероприятия.