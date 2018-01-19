При задержании автомобиля с тремя подозреваемыми в ограблении в Богодуховском районе Харьковской области был ранен полицейский. Он получил ножевое ранение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полицейский группы реагирования патрульной полиции Богодуховского отдела Нацполиции Харьковской области получил ножевое ранение.

Согласно сообщению, 19 января в 12:23 в райотдел полиции обратилась жительница пос. Губаревка с заявлением о краже из ее дома мобильного телефона, денег, золотых изделий и ноутбука. По словам заявительницы, она видела трех человек, вероятно, обокравших ее дом.

В районе были объявлены оперативно-розыскные мероприятия.

В 12:50 на автодороге "Харьков - Ахтырка" сотрудники группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин и женщина.

"Во время проверки документов один из мужчин, находившихся в автомобиле, внезапно бросился бежать. Полицейский попытался задержать его и во время преследования получил один удар ножом в область живота", - сказано в сообщении.

Всех троих подозреваемых удалось задержать, в их автомобиле обнаружены украденные вещи.

Все задержанные - жители г. Люботин Харьковской области в возрасте от 19 до 47 лет.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст 185 (кража) и ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Фото: facebook.com/police.kharkov

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