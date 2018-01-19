В городе Сторожинец Черновицкой области введен карантинный режим из-за рака картофеля. Об этом сообщает AgroTimes. Карантин введен на площади 0,05 га, говорится в распоряжении Сторожинецкого городского совета.

Сейчас утверждены мероприятия по локализации и ликвидации карантинного организма, среди которых – перемещение объектов регулирования из карантинной зоны при наличии карантинного сертификата и систематические обследования территории на выявление рака картофеля.

Отметим, что рак картофеля не представляет большую опасность для человека. Зараженный картофель быстро портится и приобретает далеко не товарный вид, использовать такой картофель в качестве пищи для человека не рекомендуют.

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