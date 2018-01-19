Сегодня православные празднуют Крещение. Многие уже начали этот день с торжественного моржевания в ледяной воде Днепра. Особенно удивил соцсети групповой заплыв чиновников КГГА во главе с мэром Виталием Кличко.

"Страна" посмотрела, кто еще из политиков сегодня окунался в прорубь.

Отметим, что на крещенских купаниях всегда присутствуют и те, кто только модерируют процесс, но сами не ныряют.

Так, сегодня освятил воды Днепра в Оболонском районе столицы глава УПЦ митрополит Онуфрий.

"Сердечно поздравляю вас с праздником Крещения Господня! Пусть благодать, которую Господь принес нам на Землю, которую Он подарил нам, сходя в воды реки Иордан, всегда будет с нами. Пусть она покрывает нас на всех путях нашей земной жизни, укрепляет нас в нашем земном крестоношении, помогает нам достичь Вышнего Иерусалима Царства Небесного. Пусть Господь всех нас хранит", - обратился к присутствующим Онуфрий.

Но перейдем к политикам. На Трухановом острове искупался один из лидеров Оппозиционного блока Сергей Левочкин. Он явно наслаждается льдинами, среди которых плавал.

Заметили в проруби и Михаила Саакашвили с коллегами по МихоМайдану.

Есть кадр, где Михо не только позирует, но и ныряет.

Видели в полынье и главу Госохраны Валерия Гелетея.

Показал свое фото из крещенской купели также нардеп от БПП Алексей Гончаренко.

А это из воды торчит бюст депутата от "Батькивщины" Ивана Крулько.

Сегодня "Страна" уже рассказывала, как ныряли в ледяную воду политки от Кличко до Путина.