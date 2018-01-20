Самая крупная российская сеть кофеен в Украине – "Кофе Хауз" - не смогла найти покупателя на свой актив и сократила количество заведений в несколько раз.

Об этом пишет Liga.net.

"Несколько инвесторов рассматривали этот бизнес, но до сделки не дошло", - рассказывает генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

За сеть из 17 заведений владельцы "Кофе Хауз" планировали выручить от $2 до 3 млн. Сейчас под этой вывеской в Киеве работает четыре кофейни - возле станции метро Олимпийская, на бульваре Леси Украинки, а также в ТРЦ Украина и Dream Town.

Переговоры о продаже сети действительно были, но сделка не состоялась, подтверждает информированный собеседник на ресторанном рынке. Потенциальных покупателей не устроило, что все помещения под кофейнями находятся в аренде, а новый собственник должен частично заменить и оборудование.

На продажу выставлялся и бренд сети, рассказывает совладелец крупной ресторанной компании, которая тоже вела переговоры о покупке "Кофе Хауз".

Как пишет издание, "Кофе Хауз" находится в непростом финансовом положении из-за задолженности контрагентов, сокращения доходов и заморозки средств на текущих счетах в АКТА Банке. Если "Кофе Хауз" не сможет устоять, то станет третьей сетью с российскими корнями, которая отказалась от бизнеса в Украине, отмечает издание. В 2016 году в Киеве все свои шесть ресторанов закрыла сеть "Якитория".

Компания "Росинтер Ресторантс" сначала закрыла заведения IL Патио, а затем отказалась от киевского ресторана T.G.I. Friday’s. Российскую сеть "Кофе Хауз" в 1999 году основал бизнесмен Тимур Хайрутдинов. В 2014 году его бизнес купил конкурент – "Шоколадница", но украинская "дочка" не вошла в сделку.

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