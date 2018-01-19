Повышение минимальной зарплаты без роста производительности труда является контрпродуктивным и для компаний, и для экономики Украины. Об этом заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью "Украинским новостям".

Он также рассказал, что возможное повышение минимальной зарплаты до 4,2 тыс. гривен и повышение пенсий с октября добавит 1,6 п.п. к инфляции. А если зарплату не поднимут, то просто осовременивание пенсий даст около 0,8 п.п. от показателя инфляции в 2018-м году.

"В 2017-м году эффект был не настолько значительный, потому что сумма (выплат) была не такая большая", - сказал Сологуб.

Он говорит, что Нацбанк заложит рост минималки в базовый прогноз по инфляции на 2018 год, который планируют обнародовать в конце января.

"Если повышение "минималки" до 4 200 гривен состоится с 1 июля, то влияние на инфляцию будет около 0,5 п.п. Важно понимать, что здесь работает чистая математика. Но есть еще другие факторы - та же монетарная политика, которая может повлиять в обратном направлении. Если же повышение состоится с 1 апреля, то мы оцениваем эффект на инфляцию в 0,8 п.п.", - отметил замглавы НБУ.

Он добавил, что просто повышение минимальной зарплаты без роста производительности труда имеет негативный эффект.

"Правительство вольно принимать решение в рамках своих полномочий, но должно понимать макроэкономические последствия. Национальный банк не против повышения зарплат. Но вот, к примеру, если человеку повысили зарплату в 2 раза, а он производит столько же, сколько и до этого, то от этого самой компании будет только хуже, ведь у нее не вырос объем производства, тогда как затраты на рабочую силу увеличились. Если у вас производительность не растет такими темпами, как повышается зарплата, то это имеет негативный эффект", - заявили в НБУ.

Он также рассказал, что повышение зарплат в стране в прошлом году стало важным фактором роста цен.

"Мы недооценили эффект роста зарплат. Мы считали, что повышение минимальной зарплаты (МЗП) до 3 200 гривен даст 1 п.п. к инфляции, а оно дало примерно 2 п.п. Правда, на инфляцию повлияло не только повышение "минималки", но и общая напряженная ситуация на рынке труда, связанная с растущей миграцией", - добавил Сологуб.

Ранее в НБУ признались, что сильно не угадали с годовым прогнозом инфляции в Украине.

Также напомни, что МВФ ухудшил прогноз инфляции в Украине.