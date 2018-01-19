Польский суд наказал троих молодых людей, которые надругались над украинским флагом. Об этом сообщает Польское радио.

Трое молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидниця Нижнесилезского воеводства сняли украинский флаг, потоптали и вытерли об него свою обувь. Согласно польскому законодательству, они должны понести суровое наказание.

"Тот, кто на территории Республики Польша презирает, уничтожает, повреждает или устраняет один из государственных символов иностранного государства, установленный в общественном месте представительством этого государства или по распоряжению польского органа власти, наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до одного года", - говорится в польском законе.

Однако полиция в Свиднице выдвинула задержанным обвинения в "краже и уничтожении имущества".

Так, вандалы должны вернуть владельцу эквивалентную за него сумму и заплатить штраф.

"Над флагом не было совершено надругательство. Он был вывешен частным лицом, а не правительством или органом власти", - сказала пресс-секретарь Уездного комендатуры полиции в Свиднице.

Фото: polradio.pl

В сентябре прошлого года видеокамера муниципальной стражи на Свидницкий Площади рынок зафиксировала троих молодых людей, которые снимали с фасада здания украинский флаг. Его повесила над входом в Судетской промышленно-торговой палаты агентство по трудоустройству Smart Work.

На фотографиях по мониторингу было видно как молодая женщина вылезает на плечи мужчине и снимает флаг. Затем они идут на другую улицу, где два человека топчут и вытирают об флаг свою обувь.

По информации портала swidnica24.pl, подобный приговор вынес районный суд. 20-летняя Катажина С., 21-летняя Марта В. и 25-летний Анджей Б. совершивших правонарушения. За уничтожение украинского флага они должны заплатить фирме по посредничеству парке 150 злотых. Каждый из них заплатит также 300 злотых штрафа.

Ранее сообщалось, что осенью в Ивано-Франковске на полгода осудили мужчину, который топтал украинский флаг.