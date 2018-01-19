В России обнародовали первые эскизы нейтральной олимпийской формы для сборной без государственной символики. Напомним, что предварительно эскизы экипировки и сборной по хоккею и остальных спортсменов России прошли проверку в Международном олимпийском комитете (МОК).

Такие ограничения на Россию наложил МОК из-за допингового скандала.

"Спортсмены России будут выступать на Олимпийских играх в Корее под нейтральным флагом. На соревнованиях атлеты из России не смогут использовать национальную символику, в том числе в одежде.

Эскизы нейтральной формы были одобрены МОК и согласно регламенту, экипировка не может содержать символику Российской Федерации, логотип ОКР. Основные цвета коллекции - серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR - Olympic Athlete from Russia.

Экипировка российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно", - говорится в заявлении экипировщика сборной компании ZA Sport в официальном Facebook.

Нейтральная форма для россиян, фото: zasportcompany

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.