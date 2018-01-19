Сотрудники киевского посольства США в Украине сегодня с утра тоже ныряли в проруби на Крещение, как и столичные чиновники во главе с Виталием Кличко. Соответствующее видео они разместили в своем Twitter.

Американские дипломаты ныряли в ледяную воду Днепра.

"Ежегодно 19 января в Восточной Европе люди преодолевают свой страх перед ледяной водой ради многовековой традиции. В Украине так празднуют Крещение. Сегодня утром работники Посольства США собрали всю свою отвагу, полотенца и купальные костюмы и ныряли в Днепр", - говорится в сообщении.

Заместитель главы миссии США в Украине Джордж Кент после ныряния на украинском языке поздравил украинцев с праздником.

"Это замечательный украинский праздник! Вода очищает! И мы, из американского посольства, уважаем украинские традиции", - сказал он.

Щороку 19 січня у Східній Європі люди долають свій страх перед крижаною водою заради багатовікової традиції. В Україні так святкують Водохреща. Сьогодні вранці працівники Посольства США зібрали всю свою відвагу, рушники та купальні костюми та пірнали у Дніпро. pic.twitter.com/DYMkhingju — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 января 2018 г.

Видео: twitter.com/USEmbassyKyiv

Напомним, что Кличко в шутку пригрозил чиновникам держать их в ледяной воде на Крещение за плохую работу.

Как известно, церковь не требует от людей нырять в прорубь на Крещение.