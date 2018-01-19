На трассе в Ровенской области сегодня днем в результате ДТП погиб граждан Польши и младенец -гражданин Украины. Об этом сообщает местная полиция.

Смертельная авария произошла около 11:00 на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в селе Заря.

По предварительной информации, гражданин Польши управлял автомобилем "Volkswagen Passat" и не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Трое его пассажиров - украинская супружеская пара и их десятимесячный ребенок - были госпитализированы.

Несмотря на усилия врачей, ребенок также скончался.

А мужчина остается в критическом состоянии.

Водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия еще работают следователи, эксперты и патрульные.

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, на днях в Ровенской области в жутком ДТП погибли два человека.

Также недавно в Ровно иномарка на скорости снесла бетонный забор и повредила 25 автомобилей.