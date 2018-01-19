Под Ровно в лобовом ДТП погиб поляк и 10-месячный младенец
На трассе в Ровенской области сегодня днем в результате ДТП погиб граждан Польши и младенец -гражданин Украины. Об этом сообщает местная полиция.
Смертельная авария произошла около 11:00 на автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в селе Заря.
По предварительной информации, гражданин Польши управлял автомобилем "Volkswagen Passat" и не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Трое его пассажиров - украинская супружеская пара и их десятимесячный ребенок - были госпитализированы.
Несмотря на усилия врачей, ребенок также скончался.
А мужчина остается в критическом состоянии.
Водитель грузовика не пострадал.
На месте происшествия еще работают следователи, эксперты и патрульные.
Фото: rv.npu.gov.ua
Напомним, на днях в Ровенской области в жутком ДТП погибли два человека.
Также недавно в Ровно иномарка на скорости снесла бетонный забор и повредила 25 автомобилей.