В Киеве националисты из группировки С14 сорвали антифашистскую акцию памяти правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой, убитых неонацистами в Москве в 2009 году. Акция проводится в Киеве уже девятый год подряд.

Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, организаторы акции, среди которых был, в частности правозащитник Владимир Чемерис, а также активисты организации "Комитет 19 января", которые выступают против ультраправых, с лозунгами "Помнить - значит бороться" вышли на Михайловскую площадь, однако там уже дежурили радикалы из С14, которые пришли на место акции еще раньше.

Фото: hromadske.ua

Радикалы не дали активистам провести запланированную акцию, начали выкрикивать угрозы и закидывать их яйцами. Полиция попыталась оттеснить ультраправых, однако те закидали копов снежками. В ответ и началась потасовка.

Как сообщает корреспондент "Страны", в результате были задержаны восемь радикалов, их личности устанавливаются.

Фото: Страна.ua

"Перед проведением нашей акции мы были оповещены о том, что на месте собрались неонацисты, которые планируют сорвать акцию, - рассказывает один из организаторов акции, лидер "Студенческой республики" Павел Викнянский. - Студреспублика другие участники акции, решили не ввязываться в запланированную провокацию и приняли решение провести другую акцию, в проведении которой в КГГА нам отказали. И мы возложили цветы на месте убийства Павла Шеремета. Мы знаем, что наши товарищи, которые все таки пошли к памятнику княгине Ольге не избежали столкновения с националистами и мероприятие было сорвано. То, что мы сейчас видим очень грустно. Государство либо не может противостоять радикалам, либо не хочет и работает с ними в тандеме".

Напомним, журналистку Анастасию Бабурову и российского адвоката Станислава Маркелова в 2009 году в Москве застрелили неонацисты за их правозащитную деятельность. Маркелов неоднократно защищал права антифашистов.

Комитет 19 января - это созданная в 2009 году украинская сеть противников дискриминации. Участники инициативы осуждают политику Российской Федерации в отношении Украины, но также привлекают внимание к преступлениям ультраправых в нашей стране.

Как сообщала "Страна", радикалов из С14 хотят превратить в официальную силовую структуру в Киеве.

Ранее мы также рассказывали, что из себя представляет ультраправые из С14.