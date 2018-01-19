Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили, который ранее заявил, что его могут выслать из Украины 22 января, сообщил, что готов продолжить встречи с активистами и поездки по регионам.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Я хочу объявить, что наши поездки по Украине и встречи продолжаются. У меня следующая поездка во Львов и несколько других городов. Я уже научился, я буду ездить везде с генератором, со свечами, назначить встречу одновременно в пяти залах. И все равно мы дойдем до людей, потому что без этого у нас ничего не выйдет", - сказал он в Апелляционном суде Киева.

15 января Саакашвили провел встречу в Днепре, а 18 января посетил Одессу. Там встреча была запланирована в гостинице "Черное море", однако ее администрация за несколько часов ее отменила. В гостинице "Гагарин плаза" во время выступления экс-президента Грузии в зале пропала электроэнергия.

Как сообщала "Страна", суд по апелляции ГПУ на Саакашвили перенесли на 26 января.