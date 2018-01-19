Дочери убитой правозащитницы Ирины Ноздровской поступают угрозы убийства. Об этом сообщила адвокат семьи Марина Ткаченко, передает "Укринформ".

Юристы подали заявление об этих угрозах, которые поступают в соцсетях.

"В отношении Анастасии высказывались в социальной сети Facebook неустановленным лицом угрозы. Относительно этого факта обратились в Главное управление Нацполиции в Киевской области с заявлением об уголовном правонарушении по статье "угроза убийством", - сообщила Ткаченко.

Она также отметила, что до сих пор не решен вопрос о доступе адвокатов семьи Ноздровской к материалам дела в полном объеме.

"К сожалению, пока в этом вопросе ничего не изменилось, но мы подали ходатайство уже в Главное управление Киевской области, следователю, и нам обещают предоставить ещё один массив для ознакомления", - рассказала Ткаченко.

Напомним, что вчера суд не удовлетворил апелляцию Россошанского и он остается под арестом.

Накануне его адвокаты заявили, что он мог оговорить себя. "Страна" публиковала 5 сомнений в официальной версии убийства Ирины Ноздоровской.