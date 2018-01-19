Украинская певица Руслана, которая недавно перенесла операцию на глазу, показала, как провела обряд крещения в пятницу, 19 января.

На своей странице в Facebook певица продемонстрировала, как проводил обряд крещения.

Так, певица в купальнике на крыше своего дома облилась ледяной водой и обтерлась снегом.

Она устроила прямую трансляцию, во время которой продемонстрировала свою давнюю традицию. Так, ежегодно на Крещение знаменитость или ныряет в прорубь, или же, если поблизости нет водоема, обтирается снегом.

"Сегодня, наверное, все обливаются водой и обтираются снегом. То же самое буду делать и я, как нормальная украинская Амазонка", - сказала она.

По ее словам, она так делает каждый день.

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Напомним, ранее певица Руслана обнаружила в украинцах корни древних шумеров, живших в Сирии и Ираке.